Okan Buruk: Yenildiğimiz için üzgünüz ama şansımız devam ediyor

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonunda yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, yenildikleri için ve dört gol yedikleri için üzgün olduklarını ama rakiplerinin yenilmesi sonucu gelecek hafta şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi

"Rakibimiz forvetsiz oynadığı için oralarda Miya ve Ömer gezdi. Bizim tarafta adam paylaşımı kolay olmadı. Üst üste gelen gollerle devre 3-1 tamamlandı. İkinci yarı hamlelerimiz oldu, oyun sistemini 4-4-2 yaptık. Ofansif bir yapıya geçtik. Maçı da 3-3 yaptık ama çıkarken bir top kaybı yaptık ve o top gol oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüm, bu kadar gol yediğimiz üzgünüm. Burada kazanmış olsak şampiyonluğu ilan edebilirdik ama şansımızı devam ediyor. Rakibimizin kaybetmesi haftaya şampiyonluk için şansımız devam ediyor"

"Biz rakibe fazla imkan verdik. Bloklar arasını kapatamadık. Bugün performansımızın altında kaldık. Oyun olarak aslında çevirdik ama son yaptığımız hata sonucu maçı kaybettik"



