Kura çekiminin ardından konuşan Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk, 17 Mayıs 2000’de Galatasaray formasıyla Danimarka’nın Kopenhag kentindeki Parken Stadı’nda Arsenal’e karşı UEFA Kupası (Avrupa Ligi) finaline çıkmış ve kupayı kaldırmıştı.

Yaklaşık 20 yıl sonra Buruk, bu kez teknik adam olarak aynı stada ayak basacak. Kura öncesi içinden Kopenhag’ın geçtiğini söyleyen genç teknik adam, “Bu eşleşmenin her iki tarafın da hoşuna gittiğini düşünüyorum. Sonuçta çok önemli rakipler vardı. Manchester United ya da İnter gibi takımlarla eşleşmemek iyi oldu” diye konuştu.

‘Başarıya ihtiyacımız var’

Buruk ayrıca, “Sporting karşısında tribünlerin bir bölümü doluydu. Umarım ülke puanına çok önemli katkıda bulunduğumuz bir dönemde bu turda tribünlerin tamamının dolu olacağına inanıyorum. İlk maç sahamızda ve kazanmak çok önemli. Umarım sonuç istediğimiz gib olur. Başarılara ve puanlara ihtiyacı olan bir ülke konumundayız” ifadelerini kullandı.