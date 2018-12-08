Okan Buruk: Verilmeyen net bir golümüz var

Çaykur Rizespor teknik direktörü Okan Buruk, 2-2 sona eren Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Okan Buruk, 2-2'den sonra 3 gol daha atabileceklerini ve net bir gollerinin de verilmediğini söyledi.

08 Aralık 2018, Cumartesi 21:20
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Okan Buruk: Verilmeyen net bir golümüz var

Okan Buruk'un maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Tesadüfi gol yedik"

Maçın başında oyuna iyi başladık. Çok iyi çıkışlar yaptık. Rakibimize hiç pozisyon vermeden tesadüfi bir gol yedik. 2-0'dan sonra kötüleştiğimiz bir bölüm vardı. 2-1'den sonra oyuna asıldık.

"Net gol verilmedi"

2-2'den sonra 3 gol daha atabilirdik. Verilmeyen çok net bir golümüz var. Bitiriciliğimiz iyi olsaydı kazanabilirdik. Maçın son bölümü bizim hakkımızdı. Galatasaraylı oyuncuları da tebri,k ediyorum. Bizim için iyi oldu ama kazanabilirdik de. özgüvene ihtiyacımız vardı, 2-0'dan gelip 2-2'yi bulmak da bir özgüven. Bunu önümüzdeki haftaya da taşımamız gerekiyor diye düşünüyorum. 

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