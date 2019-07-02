Okan Buruk: Vedat Muriç istediğimiz oyunculardan

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğuna geçen Okan Buruk, yeni sezon çalışmaları öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un o açıklamaları:

"Vedat Muriç istediğimiz oyunculardan. Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor. Değerli bir oyuncu. Onunla çalışmayı çok isterim. Görüşmelerimiz oldu. Rizespor'un beklentileri var. Görüşmelerimiz oldu, resmi teklifimiz olmadı."

Emre açıklaması

"Emre çok önemli ve değerli bir oyuncu. Emre'ye Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. Onun eksikliğini kapatmak biraz zor ama biz burada oyuncularımızla birlikte bu eksikliği doğru bir şekilde kapatmaya çalışacağız."

"Hedeflerimiz büyük. Bundan önceki yıllarda Başakşehir’in hedefleri ne ise bu sezonda o. Tabii ki ilk hedefimiz şampiyonluk. Şu anlık önceliğimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. 2 tane ön eleme maçı oynayacağız. İnşallah takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacağız."