Sarı-Kırmızılılar ilginç bir etkinliğin altına imza attı. Nef Stadyumu'nda Galatasaray Spor Kulübü çalışanları, teknik direktör Okan Buruk'a basın mensubu gibi sorular sordu. Başarılı hoca da tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi.





Metin Öztürk: Ronaldo geliyor mu?

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk esprili bir dille 'Ronaldo geliyor mu?' sorusunu sorunca ortalık yıkıldı. Buruk da bu soruyu, "Maçı var, gelemiyor başkanım... Ya da benim size sormam lazım, siz bana soruyorsunuz" ifadeleriyle gülerek yanıtladı.





'Şampiyon olabilecek bir kadromuz var'

Hedeflerden bahseden tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluktur. 14 haftalık zorlu bir fikstür geçtik. Doğru bir şekilde geçtiğimizi düşünüyorum. Yeni oluşan bir takım. Zorluklar, alışma süreci oldu. O süreci tamamladığımızı düşünüyorum. Dünya Kupası arası olmasaydı yakaladığımız ritim bizi daha da iyi bir şekilde götürebilirdi. Şampiyon olabilecek bir kadromuz var. Bence hepsinden önemlisi sokakta, statta sinerjimiz var. Bu sene ortalama seyirci sayısında herkesin üstündeyiz. Bir mutluluk oluştu, karşılıklı destek var. Oyun var, güven var. Bunun sonu da inşallah şampiyonluk olacak" dedi.

Icardi'den kötü haber

Sakatlanan Arjantinli süperstar Mauro Icardi için gelen soruya da Buruk, "Icardi en az 4 hafta olmayacak gibi duruyor" yanıtını verdi.





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