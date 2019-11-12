Okan Buruk ve krallığı!

Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden ve Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Başakşehir’de gol yollarında Crivelli etkisi dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde Fransız Lique 2’ye düşen Caen’den Turuncu- Lacivertliler’e transfer olan Enzo Crivelli, İstanbul temsilcisinin hücum hattındaki en büyük silahı oldu. Ligde 10, Avrupa Ligi’nde 4, Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde de 2 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bin 260 dakika sahada kaldı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Takımının en skoreri konumunda bulunan Crivelli’yi 5 gol, 5 asistle Edin Visca takip etti. Başakşehirli golcü, ayrıca Süper Lig’deki gol krallığı yarışında da 9 gollü Alanyasporlu Cisse ile Yeni Malatyasporlu Jahovic’in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kariyerinin en iyisi

Fransız futbolcu, İstanbul ekibiyle 16 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 2 asistle, son iki sezonda Caen ve Angers’da yakaladığı istatistikleri de şimdiden geride bıraktı. Okan Buruk’un hocalık kariyeri boyunca forvetler üzerinde gösterdiği Crivelli’de de kendisini gösterdi. Elazığ’da Deniz Yılmaz’a en iyi sezonunu yaşatan, Muhammet Demir’i performansıyla Antep’ten Trabzon’a yollayan Buruk, Göztepe’de Jahovic, Akhisar’da Seleznov ve Rize’de Vedat Muriç’in yıldızlaşmasında da etkili rol oynamıştı.

Ömer Necati Albayrak