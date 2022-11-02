Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getiren Galatasaray , inişli-çıkışlı bir performans gösteriyor. Sarı - kırmızılılar bu sezon ligde oynadığı 11 maçta topladığı 21 puanla, lider Fenerbahçe 'nin beş puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, Icardi, Torreira, Mata, Rashica, Seferovic gibi yıldızları transfer etmesine rağmen ilk 11 haftalık bölümde puan olarak vasat bir görüntü çizdi.





LIVERPOOL'DA DA DURUM AYNI

Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluğu bir puanla Mancester City'e karşı kaybeden Jürgen Klopp'un öğrencileri, aynı Galatasaray gibi bekleneni bir türlü veremedi.

Şampiyonlar Ligi grubundan ikinci olarak çıkmayı garantileyen Liverpool, ligde oynadığı 12 maçın ardından topladığı 16 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Liverpool lider Arsenal'in 15 puan gerisinde bulunuyor.

ZİRVEDELER AMA...

Galatasaray, her ne kadar ligde beşinci sırada yer alsa da girdiği pozisyon, korner ve isabetli şut gibi ofansif açından en önemli istatistiklerde ligin açık ara önünde yer alıyor.

Sarı - kırmızılılar için asıl dikkat çeken istatistikse, 542 kez rakibin üçüncü bölgesine ve daha da önemlisi 11 maçta 241 kez de ceza sahasına girmiş. Ancak sarı - kırmızılıların bu performansı tabelaya henüz yansımış değil.

Öyle ki ligin lideri konumundaki Fenerbahçe'nin ceza sahasına girme sayısı 195... Galatasaray diğer birçok istatistikte de rakiplerinin önünde yer alıyor.





Liverpool da neredeyse Galatasaray ile aynı kaderi paylaşıyor. Jürgen Klopp'un öğrencileri 598 kez üçüncü bölgeye, 299 kez de rakip ceza sahasına girme başarısı gösterdi. Aynı Galatasaray gibi Liverpool da bu istatistiklerini tabelaya yansıtamadı.

Öte yandan Kırmızılar, ligin en fazla pozisyona giren ikinci, en fazla isabetli şut atan üçüncü ve en fazla korner kullanan birinci takımı konumunda.

SÖZ OYUNCULARDA

Galatasaray'da da Liverpool'da da taktik olarak ofansif anlamda bir sorun gözükmüyor. İki takımda tehlikeli bölgeye girişlerde rakiplerinin önünde yer alıyor.

Hem Okan Buruk, hem de Jürgen Klopp ilerleyen haftalarda takımlarındaki bitiricilik sorununa çözüm bulabilirse yeniden zirvenin çok daha yakınında yer almaları kaçınılmaz.

Burak ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr ÖZEL