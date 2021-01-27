Okan Buruk ve Egemen Korkmaz birbirine girdi! Başakşehir - Trabzonspor maçında büyük olay!
Süper Kupa Finali'nde Başakşehir ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçın son dakikalarında saha karıştı. Trabzonspor'un Ekuban ile bulduğu golün ardından Başakşehir yedek kulübesi yoğun itirazlarda bulundu. Okan Buruk'un Trabzonspor yedek kulübesine doğru 'alkış hareketi' yapması sonrası büyük bir arbede çıktı. Çıkan gerilimde Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz ile Okan Buruk birbirlerine girdiler.
Süper Kupa Finali'nde Başakşehir ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldi, maçın son dakikalarında büyük bir arbede çıktı.