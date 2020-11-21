Okan Buruk: Ümit Öztürk hangi başarıyla bu maça atandı!

Okan Buruk'un maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Bu mağlubiyette payı bu takımın sorumlusu olarak kendime çıkarıyorum. ikinci yarıda çok net gol pozisyonlarımız oldu. 2-1'i yakalayabilirdik. Zaten 2-0'a gelmesi de duran toplardandı... Bizim için yenmemesi gereken basit gollerdi ama dediğim gibi 2-0'dan çevirebilirdik maçı... İkinci yarıdaki oyun bizim için ümit verici. Milli maçlar gerçekten kulüp maçları için iyi olmuyor. Oyuncularımız oynasa bir dert oynamasa başka bir dert. Zor dönemler oluyor açıkçası. Maçı 2-1 yapabilseydik bence çevirirdik. Beşiktaş takımını ve Sergen hocayı da tebrik ediyorum.

Şampiyonlar Ligi'nin atmosferi ve havası çok değişik. Hakeminden oynanan oyuna kadar birçok şey değişecek. Bugün hakemden iki takım da mutsuzdu. Ne kulübeler ne futbolcular... Ümit Öztürk hangi başarıyla bu maça atandı merak ediyorum! Geldi hem Sergen hocayı hem beni uyardı. Ben de 4. hakeme ' Bari sen de onu uyar!' dedim.

Manchester United'la haftaya çok önemli bir maça çıkacağız. Onlar bu kez bizi daha çok önemseyecekler.











