Okan Buruk: Ülke puanı için mücadele edeceğiz

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında oynanacak Leipzig mücadelesi öncesi basın toplantısında konuştu. Okan Buruk, "Geçen sene ülke puanı için mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. En zor gruba düştük" ifadelerini kullandı

"Başakşehir olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok zor bir maç olacağını bilmekle beraber yapabileceğimizin en iyisini yapacağız."

"Geçen sene ülke puanı için mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. En zor gruba düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruba düşmüştük. Yine bir Alman takımıyla eşleştik ve bir galibiyet, bir beraberlik aldık."

"Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'da yaşadığı başarısızlıklar, bir sonraki yıl için Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük bir sorumluluk düştü"

'Herkes iyi oyuncuları oynatamaz'

"Nagelsmann dünyadaki en başarılı teknik adamlar arasında yer alıyor. Yaşına rağmen gösterdiği performansla tüm dünyanın takdirini kazandı. Herkes iyi oyunculara sahip olabilir ancak herkes iyi oyuncuları oynatamaz. Nagelsmann bu konuda çok başarılı"