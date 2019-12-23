Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Attıkları 3’üncü golün ardından rahatladıklarını belirten Buruk, 4-1’lik skorla güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, bu sezonki genel performanslarıyla ilgili sorusu üzerine Okan Buruk, "Üç kulvarda devam eden bir takımız. Hem Avrupa’da hem ligde hem de kupada devam ediyoruz. Bu bizim açımızdan çok sevindirici. Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden bir takım olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Nereye gidersek gidelim, sokakta, otelde, herkesin bize ilgisi ve tebriği var. Bunu yaşamak ve yaşatmak bizim açımızdan çok güzel. İnşallah turları geçen bir takım olmak istiyoruz." yanıtını verdi.