Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda konuk ettiği Tarsus İdmanyurdu’nu 2-0 yenerek 4. tura yükselen Çaykur Rizespor’un teknik direktör Okan Buruk, bu sezon resmi maçlarda ilk galibiyeti almanın önemli olduğunu söyledi.

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu maçın önemli olduğunu oyuncularla konuştuklarını belirtti.

Her maça farklı bir motivasyon ile çıktıklarını ifade eden Buruk, "Çaykur Rizespor forması ile her maç önemli. Turu geçmek ve resmi maçlardaki ilk galibiyeti almak önemli. Oyuncularımız bunu başardılar. Performanslarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Uzun zamandır oynamayan futbolcuları görme fırsatı bulduklarını aktaran Buruk, "İstediklerimizi yaptılar ve oyunun genelinde top bizdeydi. Zamanla istediklerimizi daha ileri taşımak istiyoruz. Bizim için moral oldu. Bunu lige taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Gladkyy’in attığı iki golün önemli olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Genel olarak memnun kaldık. Ufak tefek eksiklikler var. Sahada iyi niyetli, çalışkan bir takım vardı. Moral lazım. Ligde de bunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızıltan: "Oyunumuz yeterli olmadı"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu’nun teknik direktörü Özcan Kızıltan, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir Süper Lig takımı ile eşleşmenin zorluğuna dikkat çekti.

Kazanmanın çok zor olduğu bir kura ile karşı karşıya kaldıklarına vurgu yapan Kızıltan, "Çaykur Rizespor gibi güçlü bir takım karşısında direnç göstermeye geldik. Maç eksiği olan arkadaşlarımızı oynattık. İyi mücadele ettik ve pas yaptık. Sonuç için oyunumuz yeterli olmadı." şeklinde konuştu.

Ligde iyi gittiklerini belirten Kızıltan, "İskelet kadromuzu tutarak ekonomik bütçe doğrultusunda takviye yaptık. İyi oynuyoruz. Hedefimiz üst sıralarda tutunmak. Bir üst lige çıkma hedefimiz var. Neden olmasın?" diyerek sözlerini tamamladı.

AA