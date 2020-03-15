Okan Buruk tarih yazıyor

Tartışmasız sezonun en başarılı hocalarından biri olan Okan Buruk, hem ligde hem de Avrupa’da yarışıyor. Başakşehir, üst üste 2 yılın ardından 3. kez şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bir yandan da Türkiye’nin gururu oluyor. Abdullah Avcı döneminde Avrupa’da yokları oynayan Turuncu-Lacivertliler, Buruk yönetiminde tarih yazıyor. Gruptan çıktıktan sonra Sporting Lizbon’u eleyen, son 16 turu ilk maçında da Kopenhag’ı deviren Boz Baykuşlar, UEFA Avrupa Ligi’nde adım adım çeyrek finale gidiyor. Süper Lig’de de formuyla dikkat çekiyor.

İlk yarıda 2-2

Ligde son 4 maçını kazanan Başakşehir, 23 maçlık periyotta ise sadece 1 yenilgi aldı. O da Fenerbahçe’ye karşı. Yenilmesi zor bir takım görüntüsündeki Turuncu-Lacivertliler, 2 senedir Akyazı’da galip geliyor. Sezonun ilk yarısındaki maç ise 2-2 sonuçlanmıştı.