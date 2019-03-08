Okan Buruk: Taraftarlarımız sadece maça odaklansın

Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor'un son haftaların en formda takımlarından olduğunu aktaran Buruk, "Kayserispor'un uzun süredir gelen bir yenilmezlik serisi var. Bizim de böyle bir serimiz vardı ancak geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçıyla bunu kaybettik. Form ve oyun olarak maç kazanan, yukarıları zorlayan iki takımın mücadelesi olacak" dedi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Buruk, "Zor bir maç olacak. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Rakibimizin de çok etkili silahları olduğunu biliyoruz. Hücum hattında çok etkililer ve savunmayı daha etkili yapmaya başladılar. Skor üretebilen bir takıma karşı oynayacağız. Bizde kendi oyunumuzu sahaya koyarak maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ EN AZ 40 PUANI YAKALAMAK"

Kalan haftalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Buruk, zorlu bir sürece girdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Kalan 10 haftada birçok takım için küme düşme tehlikesi devam ediyor. Herkes bir yandan bunun telaşını yaşarken diğer yandan da seri yakalayan takımlar ilk beş veya dört sıra içerisinde yer almayı düşünüyor. Önümüzdeki haftalarda bunu daha net göreceğiz ama şu an için küme düşme barajının yüksek olacağını düşünüyorum. Her takım kendisini garanti altına almayı düşünüyor. Hedefimiz en az 40 puanı yakalamak ve daha sonra onun üzerinde alacağımız puanlarla yeni hedefler çizmek. Birçok takımı zorlu haftalar bekliyor."

"TARAFTARLARIMIZ SADECE FUTBOLA ODAKLANSIN"

Çaykur Rizespor taraftarlarının hem iç, hemd e dış sahada kendilerini yalnız bırakmadıklarına işaret eden Buruk, "Fenerbahçe maçında da bunu gördük. Taraftarların yoğun ilgisi var. Deplasman tribünü tamamen doldu. Stadı gelen ve gelemeyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Rize'de ve gittiğimiz her deplasmanda statları dolduran Çaykur Rizespor taraftarları var. Bu bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu havayı yakalamak bizim için çok önemliydi. Bu hafta kendi sahamızda yine aynı coşkuyu göstermelerini istiyorum. Sadece futbola odaklansınlar. Bizim işimiz futbol ve gelen takımı en iyi şekilde ağırlamamız gerekiyor. Biz misafirperver bir şehiriz. Buna yakışır bir şekilde davranmamız gerekiyor. Kulübümüzün ilerleyen haftalarda maddi ve manevi anlamda zarar görmemesi için taraftarlarımızın sadece futbola odaklanmalarını istiyorum. Taraftarlarımız bize inanılmaz bir güç veriyor. Yanımızda olmaları bizim için çok önemli. Evimizde oynadığımız son Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki gibi bir ortam yaratarak maç sonunda galibiyeti birlikte kutlamak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Arzu ERBAŞ/RİZE(DHA)