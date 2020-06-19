Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, deplasmanda 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Okan Buruk gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başakşehir son olarak Ankaragücü maçını kazandı ve puanını 59 yaptı. Galatasaray ise bir maçı eksik 50 puanda yer alıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı da Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Okan Buruk: Şu an itibariyle Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz

Okan Buruk, "İyi gidiyoruz, oyuncularımızdan çok memnunum. Haftaya şampiyonluk yolunda çok önemli bir Galatasaray maçımız var. Galatasaray maçı çok önemli. Şu an itibariyle Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz, şampiyonluk yarışında yine kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz daha arttırdık. Kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, buna kenetlendik"

Okan Buruk basın toplantısında ise, "Ankaragücü ligin ikinci yarısında kadro ve oyun olarak çok üstüne koydu. Zor gol yiyen, zor yenilen bir takım oldu. Erken gol yememiz de rakibi canlı tuttu. İkinci yarıda futbolcularımızdan daha sakin olup kendi oyunumuzu ortaya koymalarını istedik. Demba Ba’nın ufak sakatlığı vardı. Robinho’yla daha iyi işler yaptık. Her maç çok zor. Özellikle küme düşme hattında, zor durumda olan bir Ankaragücü’yle oynamak çok daha zordur. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Her şey yolunda ilerliyor. 6 önemli maç kaldı. Maç maç emin adımlarla gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Seyircisiz maçta üzücü ve komik bir olay"

Maç sırasında tribünden gelen su şişesinin oyuncusu Demba Ba’ya isabet etmesini değerlendiren Buruk, "Ayağına pet şişe atılmış. O da ufak sakatlığa yol açtı. Kim attı, emniyet güçleri bulacaktır bu şahsı. Her yere kameralar var. Seyircisiz oynanan maçta kimin yaptığı rahat bulunur. Seyircisiz maçta üzücü ve komik bir olaydı." dedi.

Gelecek hafta şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray’la oynayacakları maçın önemini vurgulayan Okan Buruk, "Elimizde gerçekten kazanmaya inanan bir oyuncu grubu var. Futbolda ne olacağı bilinmez. Sonuna kadar şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turundan sonra 8’li final şeklinde Almanya’da oynanacak olmasından dolayı çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Kopenhag’ı geçersek sanki yarı bir Avrupa Şampiyonası oynayacağız.Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi bu formatta olacak. Başakşehir olarak Almanya’ya gidebilmek çok önemli olacak. Topladığımız puanla prestij olarak da çok önemli katkı yaptık Türk futboluna. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. İnşallah son 8’e kalıp turları geçen taraf oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan karşılaşmada sarı kart gören Medipol Başakşehir’in Slovak futbolcusu Martin Skrtel, cezalı duruma düştü. Skrtel, gelecek hafta Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

AA







