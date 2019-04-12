Okan Buruk: Sözleşme teklifi yok

Son Beşiktaş mağlubiyetine rağmen Çaykur Rizespor’daki başarılı performansının mimarı teknik direktör Okan Buruk, henüz yönetimden sözleşme konusunda teklif almadığını belirtti.

12 Nisan 2019, Cuma 06:13
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Okan Buruk: Sözleşme teklifi yok

Çaykur Rizespor’da Beşiktaş karşısında alınan farklı mağlubiyetin üzüntüsü yaşanırken teknik direktör Okan Buruk taraftara desteklerinden ötürü teşekkür etti, kulüpteki geleceği hakkında konuştu.

“Futbolu bilmek, değerlendirmek özel bir şey” diyen başarılı teknik adam, “Beşiktaş maçı sonu; oyunu değerlendirip, takımı tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlarımıza tekrar tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bitecek olan sözleşmesini de değerlendiren Buruk, “Şu ana kadar yönetimden yeni sözleşme konusunda teklif almadım. Yöneticilerimizde abi, kardeş ilişkimiz var. Biz ligdeki maçlarımızı düşünüyoruz. 7 maçlık dönemin üstesinden gelmeliyiz” dedi.

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