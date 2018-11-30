Okan Buruk: Sonuca gitmekte zorlandık

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Okan Buruk, iyi oynadıklarını ancak sonuca gitmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir gece geçirdiklerini ve üzüntülü olduklarını belirtti.

Kazanmak için bir türlü maç içerisinde beklenen seviyeye çıkamadıklarına değinen Buruk, "Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Çok fazla pozisyona girdik ama kalemize ilk gelen ilk top gol oldu. Geri gelen topları biz aldık. Verilere baktığımızda daha çok orta yapan, şut çeken ve topa sahip olan taraf bizdik ancak sonlandırmada sorun yaşadık." diye konuştu.

Üçüncü bölgeye kadar iyi gittiklerini ama son vuruşlarda eksiklik yaşadıklarını kaydeden Buruk, şöyle devam etti:

"Maçı 1-0’dan çevirmek önemli ama bir penaltıdan yararlanamadık. Oyuncularımızın üzerinde bir baskı var ve bunu kıramadık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Penaltıyı atabilsek farklı olabilirdi. Her şeyi denedik. Topu içeri atamayınca maçı kazanamıyorsunuz."

Okan Buruk, rakiplerinin Rize’ye bir puan için geldiğini savunarak, "Bir puana oynadılar. Kalecileri oyun boyunca vakit geçirdi ve hakem buna müsaade etti. Maçın sonuna eklenen 4 dakika sadece kaleci için eklenebilirdi. Kazanamadığımız için üzgünüz. Genel olarak hakemin yönetiminden memnunuz." yorumunu yaptı.