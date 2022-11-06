Galatasaray 'da Okan Buruk, teknik direktör olarak kariyerindeki ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıktı ve sahadan zaferle ayrıldı. Daha önce Siyah-Beyazlılar'a karşı hoca olarak Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Akhisar, Rizespor ve Başakşehir'le 12 kez rakip olan Buruk, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşarken, tek galibiyetini 14 Şubat 2020'de 1-0'lık skorla Başakşehir'in başındayken yaşamıştı.









Şenol Güneş'le teknik adam olarak bundan önceki 7 karşılaşmasının 6'sından mağlubiyetle ayrılan, tek beraberliğini 17 Kasım 2017'de Akhisar'la birlikte Vodafone Park'tan 0-0'lık sonuçla elde eden tecrübeli çalıştırıcı, kadro tercihiyle ilgili olarak, "Abdülkerim ve Boey, savunmada oynayan önemli oyuncularımız. Leo ve Emin de iyi oynadılar. Sahada olmayı hak ediyorlardı ama böyle bir tercihimiz oldu" dedi.

'Uzun zamandır istiyordu'

Mücadele öncesi, "Barış da bu formayı uzun zamandır istiyordu" diyen Buruk, "Futbolcu olarak ilk derbim Beşiktaş'a karşıydı; teknik direktör olarak da Beşiktaş'a karşı oldu. Herkes forma için savaşıyor, herkese forma vermek istiyoruz ama birileri başlayacak, birileri bitirecek. Başlayan 11'i konuşuyoruz ama devam eden 11 de çok önemli. Çok iyi bir takım Beşiktaş, çok önemli oyuncuları var. Yeni teknik direktörleri geldi. Kendisi Türk futbolunun önemli değerlerinden biri" ifadelerini kullandı.









Muslera alkış topladı

Sarı-Kırmızılılar’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, dün akşam Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Cenk Tosun’un klas golü dışında kalesine gelen 4 şutta rakiplerine geçit vermeyen Uruguaylı eldiven, etkili formuyla dikkat çekti. Maçın ardından takım arkadaşlarını etrafına toplayan kaptan, 2-1’lik derbi zaferini Sarı-Kırmızılılar’la doyasıya yaşadı.