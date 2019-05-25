Okan Buruk: Rakibimiz son pasları bizden daha iyi yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Okan Buruk, "Rakibimizi bizden üstün kılan, son pasları iyi yapmaları ve bitirici olmalarıydı." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını, ilk 15 dakika golü bulana kadar rakibin kalelerine gelmediğini söyledi.

Kalelerine ilk gelen topun gol olduğunu aktaran Buruk, "Bunu büyük maçlarda çok çektik. Bu tür önemli karşılaşmalarda erken gol yemememiz gerekiyor. Bunun sonunda kaçırdığımız toplar geri düşmemize neden oldu. Daha çok rakip sahada oynayan bizdik. Trabzonspor’un usta ayakları sonuca gitti." şeklinde görüş belirtti.

Oyun disiplinini kaybettikleri anlar olduğuna değinen Buruk, "Son pasları çok kötü oynadık. Rakibimizi bizden üstün kılan, son pasları iyi yapmaları ve bitirici olmalarıydı. Maçın sonunda hakem basit fauller çalarak, oyuncular ise yere yatarak baskı kurmamızı engelledi. Maçın hakemi her şeye faul çalmaya başladı. Oyuncular çok fazla yerde yattı. Böyle kolay bir hakem bulunca rakip bunu değerlendirmek istedi." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Çaykur Rizespor’da kalıp kalmayacağıyla ilgili, "Kendi ailemle görüşeceğiz. İstanbul’da yaşıyorlar. Kulübümüzün burada düşünceleri nedir, bunu değerlendireceğiz. Rizespor’u, Rize’yi, taraftarını çok seviyoruz. Başkanımız ağabeyim gibi. Çok emek veriyorlar. Biz ağabey kardeş gibi olduk. Burada çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta net olarak kararları veririz." diye konuştu.