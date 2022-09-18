Okan Buruk planı yaptı! Galatasaray sezonu yeniden açıyor

Yaz döneminde yaşanan tüm krizlere rağmen, iyi bir transfer dönemi geçiren ve lige de beklenenden daha başarılı bir başlangıç yapan Galatasaray 'da keyifler yerinde. Sahaya namağlup lider olarak çıkan Konyaspor karşısında alınan galibiyet, Sarı-Kırmızılı ekibin şampiyonluk yarışında en önemli favorilerden biri olduğunu ortaya koydu. Üstelik Sarı Kırmızılı ekibin önünde çok büyük bir fırsat var. Liglerin Milli araya girmesiyle beraber, Galatasaray önümüzdeki 28 gün içerisinde sadece 1 maç oynayacak. Milli ara sonrası 1 Ekim'de Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Cim Bom, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek. Galatasaray böylece dinlenmek için önemli bir süre daha elde edecek.

Herkese süre verecek

Bu aralıklı 2 haftalık süreci doğru şekilde kullanmak isteyen Galatasaray'da, planlama yapıldı bile. Teknik direktör Okan Buruk ve kurmayları, her iki arayı da hazırlık maçları ve kamplarla değerlendirecek. Böylece takım, yaz döneminde sürekli ertelenen kongre ve başkanlık seçimi sebebiyle geciken tüm çalışmaları, bu arada telafi edebilecek. İşte bu nedenle Florya'da bu sürece, sezona yeniden hazırlık zamanı gözüyle bakılıyor. Okan hoca, altyapıdan gelen gençler de dahil, tüm oyuncuların son durumunu bu çalışmalarda görmeyi hedefliyor.

Özel program hazırlandı

Planlanan hazırlık maçları ve kamp programıyla hem taktik ve koordinasyon açısından takım bir sonraki seviyeye geçebilecek hem de fiziksel açıdan formsuz oyuncular, arkadaşlarına yetişme şansına sahip olacak. Özellikle sezon başında kamp yapmayan Icardi ve Juan Mata gibi yıldızların bu dönemde yapacağı özel antrenmanlar, takıma uyum süreçlerini hızlandıracak gibi görünüyor. Böylesine ciddi bir ara dönemin, 3 maçlık galibiyet serisinin peşinden gelmesi de takımdaki hava açısından son derece pozitif olarak değerlendiriliyor.





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