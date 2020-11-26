Okan Buruk pes etmiyor

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda son olarak Manchester United karşısında sahadan 4-1 yenik ayrılan Başakşehir'de ne Okan Buruk ne de oyuncular inancını kaybetmedi. Özellikle son 2 maç öncesinde bir hayli umutlu olduğunu söyleyen Buruk, Manchester United karşısında oynanan oyundan memnun kaldığını belirterek, "Her maçta olduğu gibi 90 dakika mücadele eden bir Başakşehir vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tabii ki istemediğimiz bir sonuçtu ama çok iyi bir takıma karşı oynadılar" dedi.

'Elimizden geleni yapacağız'

RB Leipzig ve PSG maçları için de umutlu olduğunu sözlerinin arasına ekleyen Okan Buruk, şunları söyledi: "Bundan sonra oynayacağımız iki takımla da 3'er puan fark var. Bizim için hiçbir şey bitmedi. Grup 3'üncülüğü ve 2'nciliği şansımız devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız. Son ana kadar savaşacağız." Öte yandan United menaceri Ole Gunnar Solskjaer ise temsilcimiz ile ilgili olarak, "İlk yarıyı 0-0 tamamlarsak sıkıntı olacağını biliyorduk çünkü rakibimiz iyi bir kontratak takımı. Onlar iyi bir takım, iyi oyuncuları var" yorumunu yaptı.



