Okan Buruk: Oyundan, geçen haftaki kadar memnun değilim

Süper Lig 'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor 'u ağırladı. Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Zaman zaman çok kolay paslarla geçildik. Maçın geneline baktığımızda, tabii ki üç puan çok önemliydi. Gol yememiş bir takıma iki gol attık, liderliğe yükseldik. Bunlar önemliydi. Geçen hafta hem oyun hem de skor beni daha çok mutlu etmişti. Oyundan, geçen haftaki kadar memnun değilim. Bir sürü istatistikte üstün olsak da daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Sonuç olarak kazanıp taraftarımızı mutlu ettik." dedi.

"Hazırlanma süreci olacak"

Milli aranın takımı için hazırlanma süreci olacağının altını çizen Okan Buruk, "Genel olarak hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Sonuç olarak günün sonunda bu akşam istediğimiz galibiyeti elde ettik. Bu geceyi lider olarak kapatıyoruz. Milli ara, bizim için bir hazırlanma süreci olacak. Son hafta 5 transferimiz oldu." sözlerini dile getirdi.

Şampiyonluk sözleri

Hedeflerini şampiyonluk olduğunu da söyleyen Teknik adam, "Şampiyonluk yarışı içinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Bir heyecan var. Hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray, Türkiye'nin en çok şampiyon olan, en çok yıldıza sahip olan takımı. Avrupa'da kupa kazanmış takım. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Biz bunu ortaya koymak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"Oğlum Ali Yiğit'in hayaliydi"

Galatasaray Teknik Direktörü olmasının, oğlu Ali Yiğit'in hayali olduğunu da söyleyen Okan Buruk "Oğlum Ali Yiğit'in hayali, Galatasaray teknik direktörü olmamdı. Onun hayalini yaşıyoruz. Mutluluğunu gözlerinden görebiliyorum. Benim için çok duygusal. Seyircinin ona desteği... Zor bir dönemden geçtik, onun mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.



