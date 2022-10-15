Okan Buruk: Oyuncuların elbette ufak tefek üzüntüleri oluyor

Galatasaray , Süper Lig 'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.





İlk olarak Bartın'da yaşanan maden faciası nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Buruk, "Ülke olarak büyük üzüntü duyduk. Bu tarz faciaları çok fazla yaşayan bir ülkeyiz. Bunların bir an önce bitmesini istiyoruz. Umarım bir daha böyle bir şey kimsenin başına gelmez. Başsağlığı dileklerimi iletmek ve ne kadar üzüldüğümüzü belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kadrodaki değişime değinirken haftada tek maç yapmalarından rotasyon imkanı bulamadığını belirten Buruk, "Oyun sistemimizde ve anlayışımızda bir değişiklik olmayacak. Oturttuğumuz bir oyun var ve onun üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Oyuncular değişse de aynı anlayışla devam etmek istiyoruz. Çok iyi oyuncularımız var. İyi bir kadroya sahibiz. Bir 11 çıkıyor, bir 21 belirliyoruz ve bunda çok zorlanıyoruz. Oynayanlar iyi, oynamayanlar da iyi. Avrupa olmadığı için bir rotasyon da yapamıyoruz. Oyuncuların elbette kadro açıklandıktan sonra ufak tefek üzüntüleri oluyor. Şampiyonluk yolunda hepsi şans bulacak. Önümüzdeki hafta kupa başlayacak. Bizim için iyi olacak. Maç bir yana antrenman yaparken bile zorlanıyoruz ama bu güzel bir zorluk. 9. haftada 6. deplasmana geldik. 3 puanın yanında psikolojik bir yanı da var. Adımlarımızı yukarı doğru atmak istiyoruz. En kısa zamanda liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz. İyi de bir takımla oynuyoruz. İnşallah kazanacağımız bir karşılaşma olur" dedi.

Kayserispor'un da kalitesine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Çok savunmacı bir takım değiller. Kendi oyunlarını oynamak isteyen bir takımlar. Oyuncu kalitesi olan bir ekip. Güzel bir maç bizi bekliyor. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kendi kalitemizi sahaya koyarsak avantajlı, güçlü olan taraf biz olmalıyız. İnşallah sonunda güldüğümüz bir karşılaşma olur" ifadelerini kullandı.