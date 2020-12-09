Okan Buruk: Odaklanmak zor oldu

Okan Buruk'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Soyunma odasına gidişimiz, sonra oyuncularımızla aldığımız karar... Burada en önemli şeylerden biri de rakip takımın, özellikle Neymar ve Mbappe'nin saha kenarına gelip destek olması ve maçı oynamak istememeleri. İki takımın ortak aldığı bir karar oldu aslında.Her anlamda zorlandığımız bir saat geçirdik. Tekrar maça çıkıp oynanmasının doğru olmadığını düşündük. UEFA'nın da bugüne erteleme kararının çok doğru olduğunu düşünüyorum.

Etkilenen çok oyuncu oldu. Hem bizim hem PSG'nin oyuncuları beraber tepki verdiler. Bu anlamda birbirine destek olan çok oyuncu vardı. Ya hep beraber çıkarız ya hiç çıkmayız dedik. Bu duruşu takımla birlikte sergilemek, iki takımın sergilemesi çok önemliydi. Bir yandan sahaya çıkmazsak korkularımız vardı, 3 puan silinebilir, ceza alabiliriz. UEFA'ya da teşekkür etmek lazım, bu anlayışı gösterdiler. Bu kadar büyük organizasyon içinde maçı bugüne erteleme kararı aldılar.