Okan Buruk, o pozisyon sonrası çılgına döndü!

2022 Dünya Kupası arası sonrasına yönelik hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray , Toulouse ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, Fransız rakibi karşısında geri düşse de mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.





Toulouse'u öne geçiren gol, 41. dakikada Rasmus Nicolaisen'den gelirken Galatasaray, 45+4'te Bafetimbi Gomis'in golüyle ilk yarıda beraberliği yakaladı.

Mertens'ten şık gol

İlk yarıyı 1-1'lik beraberlikle kapatan Galatasaray, ikinci yarıda ise 60. dakikada Dries Mertens'in attığı gol ile üstünlüğü yakaladı. Serbest vuruş için topun başına geçen Belçikalı oyuncu, yaptığı vuruşla şık bir gole imza atarak takımını öne geçirdi.





Okan Buruk'tan o karara isyan!

Galatasaray'ın Toulouse ile oynadığı mücadelede orta hakem olarak Burak Şeker görev alıyor.

Toulouse, karşılaşmanın 41. dakikasında sol kanatta elde ettiği bir serbest vuruş şansı ile öne geçmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılıların da gündeminde yer alan Branco van den Boomen'in yaptığı ortada Rasmus Nicolaisen, takımını 1-0 öne geçirmişti.





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise gol öncesindeki faul pozisyonunda büyük tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı; kenarda pozisyona isyan ederken, "Galatasaray'a karşı ne kininiz var. Ligde illallah ettik. Burada da devam ediyorsunuz. İstemiyoruz gelmeyin" ifadelerini kullandı.

Maç sonunda açıklama

Maç sonunda yaşananlara ilişkin bir açıklama yapan Okan Buruk, "Hatalı bir faul kararı sonrası golü yedik. Faul yoktu, herkes gördü. Arada böyle şeyler söyleyebiliyoruz. Burak Şeker ile de konuştum, özür diledim. Sevdiğimiz bir insan, bizim de yanlışlarımız olabiliyor" dedi.

Yakup Çınar

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