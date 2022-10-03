Galatasaray , bu sezon özellikle yabancı kuralı nedeniyle bir hayli zorlandı. Sezon başından beri kanatlarda geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun yanısıra Yunus Akgün’e formayı veren Okan Buruk, bu bölgede bir türlü değişiklik yapamadı. Fakat gelecek haftayı bay geçecek olan ve 15 Ekim’e kadar maç oynamayacak olan Aslan’da köklü değişiklikler yapılması gündemde. Yerli sınırı nedeniyle kanatlarda iki isme bağlı kalmak isteyen Cim Bom, Kerem ve Yunus’u alternatif olarak kullanmak isterken, yerlerine ise Rashica ve Yusuf Demir gibi isimleri monte etmek istiyor.

Milot Rashica’nın ilk 11’e monte edilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar yapılacak

Bu doğrultuda da Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra genç futbolcuların da süre alması için çalışmalar yapılacak. Bu sayede Buruk, hücum hattında farklı opsiyonlara sahip olmayı ve farklı kadrolar kullanmayı istiyor.

Galatasaray'ın çok şey beklediği Yusuf Demir’in daha fazla süre bulması bekleniyor.

Mauro Icardi’de problem yok

Cim Bom’un yıldız golcüsü, geçtiğimiz günlerde Arjantin’e gitmişti. İlk etapta Mauro Icardi’nin, kulüpten izinsiz gittiği öne sürülmüştü. Fakat gelen son bilgilere göre 29 yaşındaki forvetin, teknik heyetten izin aldığı belirtildi. Icardi’nin, önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.

Sacha Boey bildiğiniz gibi

Sezon başında gönderilecekler arasında yer alan ve sonrasında takıma katılan Sacha Boey, ilk haftadan beri müthiş bir performans sergiliyor. Son olarak Adana Demirspor karşısında da forma giyen yıldız sağ bek, Henry Onyekuru’ya göz açtırmamıştı. Savunmanın yanısıra hücuma da çok ciddi bir katkı veren 22 yaşındaki futbolcu, sahanın en iyilerinden biri oldu. Boey’in, teknik ekip tarafından özel olarak tebrik edildiği bildirildi.

Leo Dubois'da korkulan olmadı

Aslan'da Adana Demir maçıyla birlikte ilk kez 11’de sahaya çıkan Leo Dubois, mücadelenin son anlarında sakatlanıp, çıkmıştı. Fransız futbolcunun durumuyla ilgili ise korkulan bir gelişme yaşanmadı. 28 yaşındaki savunmacının, kramp nedeniyle kenara alındığı öğrenildi. İzin sonrasında Dubois’in takımla birlikte çalışacağı belirtildi.