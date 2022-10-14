Okan Buruk neşteri vurdu...

Galatasaray Süper Lig 'de 10. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takım zirve yolunda bu önemli mücadeleyi kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Okan Buruk tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Ligde bu sezon deplasmanlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray bu seriyi de devam ettirme peşinde.

HAFTA BOYU HÜCUM ÇALIŞTILAR

Galatasaray BAY geçtiği hafta boyunca Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takımda Okan Buruk özellikle hücum aksiyonları üzerine çalıştı. Bu sezon geride kalan haftalarda sadece 9 gol atabilen Sarı-Kırmızılı takımda bu problem üzerine çalışmalar yapıldı.

DURAN TOPA ÖZEL FORMÜL

Galatasaray'da bu sezon en önemli sıkıntılardan biri de duran topların verimli kullanılamamasıydı. Teknik ekibe hafta başı dahil olan Sargon Duran özellikle bek oyuncularına özel taç atışları çalıştırdı. Futbolculuk kariyerinde bir sezonda taçtan 10'a yakın asist yapan Duran, Sarı-Kırmızılı oyunculara bazı teknikler konusunda yardımcı oldu.

KAZIMCAN SOL BEKE

Okan Buruk BAY haftasında sol bek için de arayışlara girmişti. Hafta boyu Kazımcan Karataş'ı bu mevkide deneyen Buruk'un 3 yerli kuralı nedeniyle Kayserispor maçında Kazımcan'a 11'de şans vermesi büyük ihtimal. Genç teknik adam daha önceki haftalarda Patrick van Aanholt ve Dubois'e bu bölgede şans vermiş ancak istediği performansı alamamıştı.

ICARDI İLK KEZ 11'DE OLACAK

Galatasaray'da Okan Buruk gol problemini dünyaca ünlü yıldızı Icardi'yi 11'de oynatarak çözmek istiyor. Seferovic'in formsuzluğu ve Gomis'in 90 dakika boyunca yaşadığı fiziksel sıkıntı nedeniyle tam hazır hale gelen Icardi Kayserispor maçına 11'de başlayacak. İzinli olduğu dönemde Vanda Nara ile problemlerini çözmesi için Arjantin'e giden Icardi döndükten sonra bütün antrenmanlarda yer aldı.









MATA & MERTENS AYNI ANDA SAHADA!

Okan Buruk'un hücum hattındaki önemli değişikliklerinden biri Mata ve Mertens'i aynı anda sahaya sürecek olması olacak. Genç teknik adam Mata'yı 10 numar, Mertens'i ise sol kanatta oynatmayı planlıyor. Düşük ihtimal de olsa Rashica'yı sol tarafta Mertens'i de 10 numarada oynatabilir.

KEREM VE YUNUS KULÜBEYE

Galatasaray'da bu hafta en büyük sürpriz Kerem ve Yunus konusunda yaşanacak. Genç çalıştırıcı son haftalarda eleştirilen iki genç yıldızını kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Sol tarafta Mertens ya da Rashica'ya şans verecek Buruk'un sağ tarafta ise Barış Alper Yılmaz'ı oynatabileceği belirtiliyor.

Yakup Çınar