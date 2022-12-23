Okan Buruk müjdeyi verdi! Yıldız futbolcu dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü ağırlayan Galatasaray , Ankara ekibini deneyimli golcüsü Gomis'in golüyle 1-0 yendi ve adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, eksik futbolcular hakkında bilgi verdi. buruk, yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise müjdeyi açıkladı. İşte detaylar...









BERK BALABAN SÜRPRİZİ

Fernando Muslera için yedek kaleci arayan Galatasaray'da kulübede görev bekleyen Okan Kocuk, bekleneni veremedi. Sezon başında İskenderun'a kiralanan ve sözleşmesinde 'Oynama garantisi' olan Berk Balaban ise sadece 2 maçta forma giydi. Galatasaray'ın, bu doğrultuda 22 yaşındaki file bekçisini devre arasında geri çağırabileceği öne sürüldü.

PFDK'DAN PARA CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 126 bin TL para cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ’a Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası verdi. Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de Galatasaray Kulübü ayrıca 70 bin TL ceza aldı.









%100 STOPER TRANSFERİ

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna iyi ve üst düzey bir sağ stoper katmak istiyor. Nelsson’un sezon sonunda takımdan ayrılmasına yüzde 100 gözü ile bakılırken Galatasaray, Danimarkalı stoperin ayrılığına şimdiden hazırlanmak, o bölgede şimdiden B planını devreye sokmak istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;

İDARELİ KULLANDIK KADROYU

En geç maçı biz oynadık. Pazar günü bir daha oynayacağız. Diğer takımların avantajı salı günü oynadılar. Maç alışkanlığı yakalama şansları oldu. Bugün biraz daha idareli kullandık kadromuzu. Rashica'yı belli bir dakika oynatıp almak istiyorduk ama oyun ona izin vermedi.





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ERKEN GOL BULMAMIZ GEREKİYORDU

Planlamamızın dışında bir de hastalıklar vardı. Yusuf'un hastalığı oldu. Takım içerisinde birçok kişide hastalık var. Bugün bizim için sakatlıksız ve maçı kazanmak önemliydi. Belki 20-25 tane şutumuz var. Erken gol bulmamız gerekiyordu. Penaltı gol olsaydı daha farklı bir maç olabilirdi. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Çok iyi mücadele ettiler, oyun içerisinde direnmeye çalıştılar. Uzun topları çok iyi yaptılar.

HAFTA SONU KADROYA ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

Sergio takımla yüzde 100 antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroya alacağımızı düşünüyoruz. Yusuf da 1-2 güne kadar takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlar. Emre Taşdemir sakatlıktan çıktı ama onda da hastalık vardı. Mauro'yu bekliyoruz. Tedavi süreci iyi gidiyor. En yakın sürede onu takıma katacağız. Pazar günü dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Tekrar ligi bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz.







