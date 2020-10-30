Okan Buruk: ‘Manchester’a karşı da aynı!’

Dış basında Paris ekibinin temsilcimiz karşısında zorlandığına vurgu yapılırken, Turuncu-Lacivertliler hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı.

‘Tuchel’le konuştum’

Buruk, maçtan önce rakip takımın hocası Thomas Tuchel ile kısa bir konuşmaları olduğunu aktarıp “Yaptıkları analizde çok iyi ve güçlü bir takım olduğumuzu söyledi” şeklinde konuştu. Buruk şöyle devam etti: “Bu oyunun gol getireceğine inanıyorum. Bu kadar iyi işler bize gol de galibiyet de her şeyi getirir. Oynayacağımız maçların favorisi olarak rakipleri görmüyorum. Aynı oyunu sergilediğimizde eşit şanslar olacaktır. Manchester maçında da kazanmak için oynayacağız.”