Okan Buruk: Maç elimizdeydi

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Son anda yenilen golün üzüntüsünü yaşayan başarılı teknik adam, oyuncularını ortaya koydukları performanstan ötürü tebrik etti.

Buruk, “Bizim için zor bir karşılaşmaydı. Kaliteli bir Alman takımına karşı zaman zaman pozisyonlar versek de başından sonuna iyi bir mücadele ortaya koyduk. İlk yarıda da ikinci yarıda da bulduğumuz net fırsatlar vardı ve farkı açıp maçı çok rahat bitirebilirdik. Ancak özellikle son vuruşlarda yaşadığımız sıkıntı ve maçın sonunda yediğimiz basit gol elimizdeki galibiyetin gitmesine neden oldu. Üzgünüz, kazanabileceğimiz bir maçta 1 puan aldık. Oynadığımız oyunla bu grupta iddialı olabileceğimizi gösterdik” ifadelerini kullandı.