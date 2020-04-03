Okan Buruk: Ligin şu anki haliyle ilan edilmesi çok adil değil

Bu sezon Başakşehir ile hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarılı işlere imza atan teknik direktör Okan Buruk, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. 46 yaşındaki çalıştırıcı, corona virüs nedeniyle ertelenen ve geleceği belirsiz olan Süper Lig ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Her şeyden uzağız. İşimizden uzağız ama ailelerimize yakınız. Zor bir dönem, kötü bir dönem. Eve kapanmamız bir yandan iyi. Ailemizle daha çok paylaşımda bulunuyorsunuz. Evdeki her yeri bilmiyormuşum. Mutfakta nerede ne var bunları fark ettim. Kitap okuyabiliyoruz. Oğlumla daha çok vakit geçiriyorum. Oyuncu seyretme platformu üzerinden oyuncu seyretme fırsatımız oluyor."

"Oyuncularımızın evlerine tesisteki spor ekipmanlarını götürdük. O ortamı yaratmaya çalıştık ama bu yine de yeterli değil. Şu ana kadar her gün bir şeyler yapıyorlar ama tabii ki saha içi antrenmanı gibi olmuyor. Eğer ilerleyen dönemde durumlar iyiye giderse bireysel hoca ile antrenmanlara başlayabiliriz. Bu süreç sonunda takımlara hazırlanma için süre verilecektir."

'Disiplinli şekilde evde kalmalıyız'

"Bu süreci en az kayıpla atlatmamızı diliyorum. Disiplinli bir şekilde evimizde kalmamız gerekiyor. Hastalığı daha yayılmaması için. En az futbolcularımız için bir 4 hafta gerekecektir. Bunun ideali 6 haftadır ancak bu süreci ideal geçirebilmemiz için 4 hafta da yeterli olabilir. Futbol adına en mantıklısı geç bile olsa kalan sürenin oynatılması."

"Ligin şu anki haliyle ilan edilmesi çok adil değil. Bana göre Temmuz'da da başlasa kalan sürenin oynatılması gerekiyor."

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'Başarılar gelip geçicidir'

"Biz şu an özellikle kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın bir an önce iyileşip aramıza dönmesini bekliyoruz. Onun da tedavisi devam ediyor. Dediğim gibi önceliğimiz sağlık. Başarılar gelip geçicidir."