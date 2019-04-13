Okan Buruk: 'Ligin altı ile bugün bağımızı kopardık'

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Göztepe’yi 1-0 yenen Çaykur Rizespor’da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Beşiktaş karşısında oynadıkları oyunun olumlu yönlerini bu haftaya taşıdıklarını belirtti.

Maçın genelinde 20 dakikalık bölümde kalelerinde tehlike gördüklerini ifade eden Buruk, "Onun dışında büyük bölümde üstün oynadık. İki yarıda da net goller kaçırdık. Penaltı pozisyonları var. İkinci golü bulsak çok daha rahat maçı götürecektik. İkinci golü atamayınca psikolojik anlamda geri yaslanmamıza neden oldu. Gün sonuda 1-0 kazandık. İleriye dönük hedeflerimiz iyi yönde devam edecek. Ligin altı ile bugün bağımızı kopardık. Bundan sonra hedefimiz ilk beş içerisinde bir takım olmak için çalışmak." diye konuştu.