Okan Buruk: Kupaya kadar gitmek istiyorduk ama olmadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalan Başakşehir, kupaya veda etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, girdikleri birçok pozisyonu değerlendiremediklerini, rakip kalecinin kritik pozisyonları kurtardığını, Kırklarelispor’un karşılaşmayı kaybetmemek adına çok iyi mücadele ettiğini vurguladı.

Kırklarelispor taraftarlarını tebrik eden Buruk, şunları kaydetti:

"Günün sonunda rakibimizin istediği oldu, 0-0’lık beraberlikle elenmiş olduk. Bizim için de hayırlısı böyleymiş. Turu geçmek istiyorduk, tura devam etmek, kupaya kadar gitmek istiyorduk ama olmadı, nasip değilmiş. İlk maçtaki oyun, ilk maçtaki saha avantajımızı kullanıp daha rahat bir şekilde buraya gelebilirdik. Burada tabii ki benim biraz tercihim oldu, özellikle daha az forma bulan oyuncularımıza yer vermiştim. Bu da benim tercihimdi. Baktığımızda kupadan elendik ama önümüzde hem UEFA Avrupa Ligi, hem de Süper Lig fikstürü var."

Okan Buruk, Avrupa’da üst turlara çıkabilmek için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Bunu istiyoruz. Ligde özellikle son maçları çok iyi oynayan bir takımız. Buna aynı şekilde devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.