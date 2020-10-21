Okan Buruk: Korkmadık, üstün oynadık

Başakşehir'in hocası Okan Buruk, "Bugün de gördük ki kimseden korkmamak gerekiyor. Net fırsatlar kaçırdık. Mağlubiyeti hak etmedik" dedi

21 Ekim 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Okan Buruk: Korkmadık, üstün oynadık

Leipzig maçı sonrası açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, net goller kaçırdıklarını, öne geçmeleri halinde değişik bir maç olacağını söyledi. Buruk, "5'li savunmaya döndüklerinde kreatif işler yapıp daha çok pozisyona girebilirdik. Bu kalitedeki bir takıma karşı üstün oynayıp pozisyona girmek önemli. Mağlubiyeti hak etmedik. Rakibimize üstün oyunu kabul ettirdik. Uzun zamandır, Leipzig'e karşı bu kadar pozisyon bulan, oyununu kabul ettiren, maç boyunca üstünlüğünü koyan bir takım yoktur. Bugün (dün) de gördük ki kimseden korkmamak gerekiyor. Elinizdekinin en iyisini sahaya yansıttığınızda oyunu dengede tutabiliyorsunuz. Gözüktü ki herkesin birbirini yenebileceği bir grup olacak" dedi.

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