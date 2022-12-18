Okan Buruk: Kör değilsek Icardi sakat!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi ile ilgili çıkan iddialara tepkili. Arjantin kaynaklı haberlerde, 29 yaşındaki golcünün aslında sakat olmadığı ve bir küsüp bir barıştığı eşi Wanda Nara'nın yanında olmak için ülkesine gittiği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili gelen sorular üzerine Buruk, "Arjantin’de de magazin ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye’de servis etmek saçma oluyor. Oyuncumuzun sakatlığı var. Eğer bizim ve doktorumuzun gözleri kör değilse, oyuncumuzun sakatlandığını hepimiz gördük" açıklamasını yaptı.

'Karakterli, kaliteli biri'

Icardi’nin 1-2 hafta içinde gelip çalışmalara başlayacağını belirten Buruk,"Icardi’nin ne kadar karakterli, kaliteli ve düzgün bir insan olduğunu her seferinde hatırlatıyoruz ama bu tür şeyler çıkıyor. Bunların Galatasaray’ı karıştırmak için kullanılması bizi üzüyor.Doğru doğrudur, saklayacak değiliz. Oyuncuma güveniyorum ve yanındayım. Geldikten sonra en iyi şekilde onu hazırlayacağız" diye konuştu.







