Okan Buruk: Konsantrasyon sorunu vardı

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Başakşehir'in hocası Okan Buruk, "Erken gol yedik ve bu gol rakibimizi de güçlendirdi. Rakibimize ikinci gol fırsatı çok geldi, her çıktıkları bize gol pozisyonu oldu. Konsantrasyon sorunu vardı, bunu net gördük. Gençlerbirliği karşısında girilebilecek her türlü gol pozisyonuna girdik ama galibiyet golünü 90+4'te Mehmet Topal ile bulduk. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanmamız çok önemliydi" dedi.

Buruk ayrıca, "Chadli bu tür kapanan takımlara karşı bizim için bir kilit açıcı. Sezon başında da "Chadli olsa bu maçın kilidi açardı" diyorduk. Chadli'yi tebrik ediyorum" dedi.