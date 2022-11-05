Okan Buruk: Kazanmayı hak ettik, çok gol atabilirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş zaferi sonrasında şunları söyledi: "Futbolcu olarak ilk derbimi Beşiktaş'a karşı oynadım ve 2 gol attım. Bugün de takım olarak 2 gol attık. Kazanmak sevindiriciydi. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Kazanınca hoca dokundu oluyor, kaybedince hoca yanlış yaptı. Her hoca bir şey deniyor. Sahada bir şeyleri belirleyen oyunculardır. Biz takım olarak oynarsak kazanırız dedim. İlk yarıda tam olarak üstümüzde bir tutukluk vardı, 1-0'dan sonra bile. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1 bitti ama 7-3 bitebilirdi."

'Düzeltmemiz gerekiyor'

"11. topumuz oldu direkten dönen, rekora gidiyoruz. Galatasaray'da sonlandırma eksik deniyor ama bazen top 3 direk arasından geçmiyor, direğe vuruyor. Düzeltmemiz gereken şeyler. 2 hafta önce muhteşem başlangıç yaptık. Gol rekoruna giderken hakem hatası oldu. Bugün takım olarak elimizden geleni yaptık. Beşiktaş'ın da şansları vardı ama kazanmayı hak ettik. Çok gol atabilirdik."

'Hiçbir şey kazanmadık'

"Beşiktaş'ın çok fazla uzun top oynayacağını biliyorduk. Nkoudou, Cenk görünce bunu oynayacaklarını anladık. Maçın büyük bölümü böyle oynandı. Bazen ikinci topları almakta zorlandık. Oyun olarak daha kaliteli oynayan, daha modern oynayan taraftık. Bu oyunun karşılığını 2-1 ile aldık. Hedeflerimiz devam ediyor. Ligin çok başı. Üst üste 2 maç kazandık ama hiçbir şey kazanmış değiliz. En zorlu fikstürü oynayan takımız."

'Bu oyunu abartmıyorum'

"İyi oynayıp kaybettiğimiz puanlar vardı. Genel olarak bakınca Galatasaray daha iyi olacak. Bugünkü oyunu kendi adıma abartmıyorum. Daha iyisini yapabilecek takımız. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Bugün çok iyilerdi. Taraftarlara bu galibiyeti vermek, onlarla bu galibiyeti kutlamak çok önemli."