Okan Buruk: Kariyerim için Rizespor için ağır bir sonuç

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken rakibine 7-2 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor'da Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamalarda ağır bir yenilgi aldıklarını dile getirdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Değişik bir gece yaşadık. Çok erken iki gol yedik ve oyunun içinde tekrar var olmaya çalıştık."

"Beşiktaş 11 şut attı, 7'si gol oldu"

"Oyunun kontrolü 4-2 olana kadar bizdeydi. 37 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz, 19 şut umuz, 25 ortamız var. Beşiktaş 11 şut attı ve 7'si gol oldu. Beşiktaş'ı tebrik ederim, hak ettiler"

"Rizespor için ağır bir skor"

"Kariyerim için Rizespor için ağır bir skor. Ama 3-4 farklı kazanabilecek bir Rizespor vardı. Beşiktaş'ın usta ayakları çok güzel goller attılar"