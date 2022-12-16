Sezona Icardi, Mertens, Mata, Torreira transferleriyle başlayan Galatasaray , Dünya Kupası arası öncesinde Süper Lig 'de 27 puanla 2. sırada yer aldı. Şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Cim Bom, rotasyonlu bir kadro yapısı sağlamak için devre arasında eksik bölgeleri için transfer çalışması gerçekleştirecek.

Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer operasyonunda belirlenen liste doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirecek.

Özellikle son haftalarda alınan galibiyetler hem Galatasaray yönetimini hem de taraftarları sevindirirken, teknik direktör Okan Buruk'un da yüzünü güldürdü. Henüz yüzde 100 olmasa da istediği oyunu sahaya yansıtmaya başlayan takımı için övgü dolu sözler sarf eden Buruk, şampiyonluğa inandıklarını belirtti.





DÜNYA KUPASI SEVİNCİ

Okan Buruk'u sevindiren gelişmelerden bir tanesi de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda takımdan giden oyuncuların sakat olarak dönmemesi oldu. Fernando Muslera ve Torreira Uruguay'dan, Dries Mertens Belçika'dan, Haris Seferovic İsviçre'den ve Victor Nelsson Danimarka'dan herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadan geri döndüler.

ORTA SAHAYA SÜRPRİZ İSİM

Galatasaray scout ekibinin bu plan doğrultusunda takip ettiği Hollandalı futbolcu Branco van den Boomen ile ilgili bugün bazı girişimler yapılacak. Sarı-Kırmızılı ekibin bu akşam Toulouse ile oynayacağı hazırlık maçından önce Galatasaraylı yetkililer, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir araya gelecek.





Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boomen'i Galatasaray'ın sezon sonunda bedavaya alma şansı var. Görüşme de bu yönde gerçekleşecek. Ancak Toulouse tarafının, Hollandalı oyuncuyu ocak ayında uygun bir bonservis karşılığında bırakma ihtimali doğarsa, Sarı-Kırmızılılar geç kalmadan bu operasyonu tamamlamak istiyor.

DEPAY ADIM ADIM GALATASARAY'A

Şimdiden devre arası transfer döneminin çalışmalarını yapan Galatasaray, forvet hattına önemli bir ismi katmak istiyor. Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Memphis Depay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Barcelona'nın daha önce bonservissiz olarak göndermeyi kabul ettiği Hollandalı yıldızı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle az da olsa bir bonservis karşılığı satma kararı aldı.

İspanyol, Sport'ta yer alan habere göre, Memphis Depay için bonservis ödemeyi kabul eden tek takım Galatasaray.

Katalan devininden bonservisini vermesini isteyen 28 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşlı bir kontrat imzalamak istiyor.





GALATASARAY'DA YAŞ OPERASYONU

Gomis (37), Mertens (35) ve Mata’nın (34) aynı anda oynamasının tempo sorunu yaratacağını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Barış Alper ile Yusuf Demir’i hazırlıyor.

35 yaş ortalamalı Gomis- Mertens-Mata üçlüsünü tempo sorunu yaşanacağı gerekçesiyle aynı anda ilk 11'de oynatmayı düşünmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gençlerden 19 yaşındaki Yusuf Demir ve 2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz'ı as takıma hazırlıyor.

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Sabah'ta yer alan haberde; Yusuf'u 10 numara pozisyonunda, Barış Alper'i forvette görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Gomis- Mertens-Mata üçlüsünü ise dönüşümlü olarak ekonomik kullanacak. Toulouse ile oynanacak son hazırlık maçında Mertens'in ileri uçta ve Yusuf'un da Belçikalı yıldızın arkasında görev yapması bekleniyor. Bu ikilinin performansına göre ligdeki İstanbulspor maçı 11'i belli olacak. Buruk, hazırlık maçlarında bu planına göre hamleler yapıp ilk adımları da attı.

SON RAKİP TOULOUSE

10 gündür Antalya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu gece İstanbul'a dönüyor. Sarı-kırmızılı takım Belek kampındaki son hazırlık maçını Fransız temsilcisi Toulouse ile oynayacak. 17:00'deki mücadele Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

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