Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Manchester United galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, önceki iki maçta oynanan oyunun cesaret verdiğini ve bu kez sonuca gittiklerini söyledi. Okan Buruk maç öncesi galibiyeti İzmir'e hediye etmek istediklerini ve bunu başardıklarını sözlerine ekledi

Okan Buruk, "İlk 2 maç bize cesaret kazandırdı. İçeri girdiğimizde şunu diyoruz, o maçlarda da puan alabilirdik. Bugün 3 puanı alınca o iki maç için de üzüldük. Çok iyi oyunculara, tecrübeli oyunculara sahibiz. Genç oyunculara da sahibiz.

Hepsi çok mücadele etti, övgüleri hak ettiler. Maçtan önce galibiyet alıp bunu İzmir'e hediye etmek istiyoruz demiştik. Ülkece kötü zamanlar yaşadık. O yüzden oradaki insanların ailelerine galibiyeti hediye etmek istedik.

Daha önceki maçlarda da söylediğim gibi bu maçı izleyenlere heyecan yarattık. Önceki maçlarda sonuca yansıtamamıştık. Bu sefer sonuca yansıttık. Rakiplerimizi yakalayacak durumlara geldik. Diğer takımların hedefleri neyse bizim de hedeflerimizin o." ifadelerini kullandı



