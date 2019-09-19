Okan Buruk: 'İyi savunma, etkili hücum'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’ne Roma maçıyla iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Genç teknik adam bugün oynanacak karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Şampiyonlar Ligi ayarında bir gruba düştüğümüzü düşünüyorum. Roma, Borussia Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadroya, bütçeye sahip takımlar. Zor bir gruptayız ama iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

‘Şampiyonlar Ligi gibi...’

Roma’nın hem kolay gol atıp hem de kolay gol yediğine işaret eden Buruk, “Rakibimizin hazırlık maçları dahil kaybetmediğini görüyoruz ama zor da kazanan bir takım. Hem gol atabilen hem çabuk gol yiyebilen bir takım. Biz iyi savunma yapıp rakibimizin savunmadaki eksikliklerinden faydalanmak istiyoruz. Rakibimizin rotasyona gideceğini düşünüyoruz. Biz de kendimiz için en iyi, en ideal kadromuzla çıkmaya çalışacağız. Topu rakipten geri alan, çok çabuk rakip kaleye gitmeye çalışan bir takım olacağız. istediğimiz oyunu ortaya koyarak buradan puan alarak ayrılmayı düşünüyoruz” diye konuştu.