Okan Buruk: İyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz

Ellerindeki tüm oyuncuların kaliteli olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Elimizdeki bütün oyuncular kaliteli. Sakatlığı, yorgunluğa göre değerlendirmeler yapıyoruz. Son 6 günde 3'üncü maçımıza çıkacağız. Hangi ilk 11 olursa olsun tüm futbolcularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

DEMBA BA: GÜZEL BİR ŞEKİLDE VEDA ETMEMİZ LAZIM

Deneyimli golcü Demba Ba ise iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, "Tabii Şampiyonlar Ligi'nin de gerçekleri var. Grubumuzda yarı finalistler ve finalistler ile mücadele ettik. Elimizden geleni yapsak da gerçekler ile yüzleştik. Zor bir maç olacak. Her ne kadar elenmiş olsak da güzel bir şekilde veda etmemiz lazım" diye konuştu.







