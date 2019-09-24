Okan Buruk istediğini aldı

Başakşehir’in başında hem ligde hem de Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Okan Buruk, zorlu Beşiktaş deplasmanından 1 puanla çıkmayı başararak koltuğu üzerinde dolaşan kara bulutları dağıttı. Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta mücadelesinde sıradaki maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak. Beşiktaş karşısından beraberlikle ayrılan Başakşehir’in hocası, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hakemi hedef aldı.

‘Komik bir görüntü’

Buruk, “Kazanma fırsatları bulduğumuz bir maçtı. Geneline bakınca çok da iyi bir maç olmadı. İkinci üçüncü gol pozisyonları bulduğumuz bölümde maçı bitirebilirdik. Aynısını Fenerbahçe maçında da yaşadık. Orada kaybetmiştik son dakikada, burada da puan verdik. Üçüncü bölgedeki etkinliğimizi biraz daha geliştirmeye ihtiyacımız var. Buradaki gelişim bizi daha iyi bir yere taşıyacak. hakem performansı da çok kötüydü. İlk yarı sonunda bir anda pozisyonu kapatıp, VAR’a da gitmeden komik bir görüntü ortaya koydular” sözlerini sarf etti.