Okan Buruk ile Aykut Kocaman arasında gerginlik

Süper Lig'de şampiyonluk adayı takımlardan Medipol Başakşehir de sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sürpriz sonuç alan takımların arasına adını yazdırdı. İstanbul ekibi bu beraberlik ile ligdeki yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Ligde son 7 maçtır galibiyet ile tanışamayan Konya ekibi ise zorlu deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı.

Mücadelenin ikinci yarısı oynanırken Okan Buruk ile Aykut Kocaman arasında kısa süreli bir gerilim oldu. Okan Buruk bir pozisyonda saha kenarından sert tepki gösterdi. Konyaspor’un hocası Aykut Kocaman ise Buruk’un sözlerini üzerine alınca anlık bir gerginlik yaşandı.

Sonrasında Buruk, Kocaman’ın yanına giderek, “Sana söylemedim hocam” deyince olay tatlıya bağlandı. Buruk bir pozisyondan sonra ise sinirlenip kulübeyi yumrukladı.

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