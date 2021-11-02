Okan Buruk için flaş Azerbaycan iddiası

Süper Lig'de 6. şampiyon olarak tarihe geçen Medipol Başakşehir, 48 yaşındaki başarılı teknik direktör Okan Buruk ile tarih yazmıştı. Şampiyonluk yarışında Süper Lig devlerini geride bırakan İstanbul temsilcisinde Buruk ve ekibi büyük övgü almıştı. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu sonrasında Başakşehir ile yeni sezona istediği şekilde başlayamayan, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United zaferi sonrasında istediği sonuçları elde edemeyen Başakşehir'de Okan Buruk ile yolların ayrılması karar verilmişti.

EMRE BELÖZOĞLU FIRTINASI

Başakşehir'de Okan Buruk depremi sonrasında ilk aday olarak Aykut Kocaman öne plana çıkmıştı, İstanbul temsilcisi Aykut Kocaman ile sezonu bitirmiş ancak bu sezon istenilen sonuçlar gelmeyince Kocaman ile de yollarını ayırıp Emre Belözoğlu ile anlaşmıştı. Belözoğlu dün akşam Adana Demirspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 yendi ve 3'te 3 ile yoluna devam ediyor.

MERAK KONUSU OLDU

İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir’in başında elde ettiği şampiyonluğun ardından yaklaşık bir yıldır hiçbir takımı çalıştırmayan Okan Buruk için bir milli takımın girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Futbolculuğunda Galatasaray ’ın UEFA Kupası’nı kazanan kadrosunda yer alan Buruk, ardından Inter forması da giymiş ve sonrasında teknik adamlığında da başarılı olmuştu.

AZERİ BASINI DUYURDU

48 yaşındaki Okan Buruk için son dönemde bir çok transfer iddiası ortaya atılsa da, 48 yaşındaki çalıştırıcı şu an için takım çalıştırmıyor ve yeni adresi merakla bekleniyor. Azeri basınında yer alan haberlere göre Azerbaycan Futbol Federasyonu, deneyimli teknik adamı ülkenin milli takımının başına geçirmeye çalışıyor.

GELECEK AY BIASI GİDİYOR

Azerbaycan A Milli Takımı’nın başında bulunan İtalyan teknik adam Giovanni de Biasi’nin sözleşmesinin gelecek ay sona ereceği ve uzatılmasının düşünülmediği bildirildi. İtalyan çalıştırıcı ile yollarını ayıracak olan Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun, milli takımın başına Türk bir hoca getirmeyi planladığı, mevcut adaylar arasında Okan Buruk isminin öne çıktığı belirtildi.

2+2 YILLIK İMZA

Azeri yetkililerin Okan Buruk için temas kurdukları ve mukavele şartlarını görüştükleri iddia edilirken, Buruk ile 2+2 yıllık bir sözleşmenin müzakere edildiği de öne sürüldü.

TFF İLE TEMAS HALİNDELER

Azeri basınındaki haberlerde ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’nun da, Türk bir teknik adamın Azerbaycan Milli Takımı’nın başına geçmesi konusunda Azerbaycan Futbol Federasyonu ile temasta olduğu aktarıldı.

ŞENOL GÜNEŞ SONRASI OKAN BURUK İDDİASI

A Milli Takımımızın EURO 2020'de gösterdiği kötü performansının sürmesi ve 2022 Dünya Kupası Elemele maçlarında da istenilen performansın sergilenmemesi sonrasında TFF, Milli takım teknik direktörlük görevinden Şenol Güneş'i alma kararı vermişti. Güneş, sonrasında birçok türk teknik adamın ismi geçmişti.

MİLLİ TAKIMLA DA ANILMIŞTI

Başakşehir ile gösterdiği başarı ve gelen şampiyonluk sonrasında 48 yaşındaki teknik direktör Okan Buruk'un adı A Milli Takım ile sık sık anılmıştı. Ancak TFF'de görev yapan eski milli futbolcu HAmit Altıntop sürpriz bir hamle ile Almanya'dan Stefan Kuntz ile anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. (Skorer)