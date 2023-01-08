Okan Buruk, Icardi ve Barış Alper tercihinin sebebini açıkladı

Spor Toto Süper Lig 'de 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray , ligin 18. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Kadıköy'e lider giden Okan Buruk'un öğrencilerinin hedefi, buradan lider ayrılmak.

Galibiyet parolasıyla Fenerbahçe deplasmanına çıkan Sarı Kırmızılılar, Kadıköy'den beraberlik çıkarması halinde de liderliğini korumuş olacak. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.





'İsteğimiz ve konsantrasyonumuz var'

İki takımın da erkenden baskı kurmaya çalışacağını aktaran Buruk, oyuncularına güvendiğini aktardı, " Deplasmanda oynuyoruz, seyirci avantajları tabii ki olacak. Bizim de isteğimiz ve konsantrasyonumuz var. Geniş bir kadromuz var, maça başlayamasa da hamle yapabileceğimiz oyuncular var. Oyunumuza güveniyorum." dedi.

Icardi, Gomis ve Barış Alper açıklaması

Icardi'nin henüz 90 dakikayı çıkartabilecek durumda olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, Gomis'in 3-4 gün önce maç oynadığını belirtti, Fransız golcünün arka arkaya maçlarda zorlanabildiğini aktardı. Bu nedenle forvette Barış Alper'e görev verdiğini dile getiren Buruk, "Barış'ın dinamizmi, hırsı ve isteği bizim için önemli. Hızı da önemli. Öndeki dört oyuncumuz da her yerde oynayabilen oyuncular. Torreira'nın da antrenman eksikliği ve uzun uçuşları oldu. Oyunun devamında onu da değerlendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

'Torreira'nın 2 tane 25 saatlik uçuşu oldu'

Buruk, 3 günlük antrenman eksiği olan Torreira ile ilgili de konuştu, "2 tane 25 saatlik uçuşu oldu. Başlayacak 11, devam edecek 11 var. Maç başlayan 11'le bitmiyor, devam edecek 11 de çok önemli. Kulübede güçlüyüz, kullanacağız. Önemli olan sahadaki herkesin kendi en iyisini ortaya koyması." dedi.

Bilmen gereken her şey: Fenerbahçe & Galatasaray