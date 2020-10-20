Okan Buruk: Her puan ülke için önemli

Zorlu maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, “Öncelikle ilk hediyeyi Trabzonspor galibiyeti ile oyuncularım verdi. İnşallah ikinci hediyeyi de Almanya'da alırız. Çok zor bir maç. Üç gün arayla iki deplasman yapıyoruz. Geçen sene de benzer bir maceradaydık. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Kendi sorumluluklarımızın yanı sıra Türk futbolu için de önemli bir organizasyondayız. Kazanacağımız her puan ülke puanı için önemli. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Yaptığımız analizler, çok genç ve dinamik bir takım bizi bekliyor. Lider durumdalar. Bizim için mücadelemizi, taktiklerimizi en iyi ve doğru şekilde ortaya koymak önemli. Dediğim gibi en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.