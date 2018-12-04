Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor’da teknik direktör Okan Buruk, "Her musibette bir hayır vardır deyip oyuncuların performansını görmüş olduk." dedi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ayaklı maçın ilk ayağını çok kötü geçirdiklerini belirtti.

Karşılaşmanın genelinde topun kendilerinde olduğunu ifade eden Buruk, "Rakibin ilk atağında golü yedik. Bunu ligde de yaşamıştık. Gol, bizi olumsuz etkiliyor. Rakibimiz, topun arkasına iyi geçen bir takım. Topu bize verdi ama hızlı atağa çıktı. Çıkarken kaptırdığımız top bize ikinci golü yedirdi." diye konuştu.

Bireysel hataları azaltmaları ve oyunu kurmaya daha çok çalışmaları gerektiğine değinen Buruk, şöyle devam etti:

"İkinci golden sonra rakip daha dirençli oldu. Taraftar da biz de oyundan düştük. Çok fazla geriye oynadık. Topu rakip kaleye taşısaydık gol bulma şansımız daha yüksek olacaktı. Balıkesirspor’u kutluyorum, doğru oynadılar. Her musibette bir hayır vardır deyip oyuncuların performansını görmüş olduk. Herkes, ’O, bu neden oynamıyor?’ diye soruyor. Bugün çok net gördüğümüz şeyler oldu. Kafamızdan geçirmiş olduğumuz şeyler netleşti. İkinci yarı için transferi net görmüş olduk."

Buruk, karşılaşmadaki tek tesellilerinin altyapıdan görev verdikleri Eren Karadağ’ın maç içerisinde üç net pozisyona girmesi olduğunu sözlerine ekledi.



