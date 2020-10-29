Okan Buruk: Helal olsun dedirttik

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, oyun olarak, istek olarak çok değerli işler yapmalarına rağmen mağlup olmanın kendilerini üzdüğünü söyledi.

29 Ekim 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Okan Buruk: Helal olsun dedirttik

Buruk, "Oyun olarak, istek olarak, maç aksiyonları değerlendirdiğimizde yaptıklarımızı çok değerli buluyorum. Dünyada bu maç izlendi. Ben böyle bir maç izlesem mutlu olurdum. Bu oyun bize kalan 4 maçta goller ve puanlar getirebilir desek de mağlup olmak bizi üzüyor. Oyunda üstünlük kurmak, bu kadar çok şut atabilmek önemli. Gol atacağımıza, kazanacağımıza biraz daha fazla inansak kazanabilirdik. Herkesin 'Helal olsun' dediği bir Başakşehir vardı. Herkese karşı bu oyunu oynamaya çalışacağız. Kalan 4 maçı kazanmaya adayız. Oynarken rakiplerimizi de tanıyoruz. Belki ikinci maçlar puan olarak bizleri daha da umutlandıracaktır" dedi.

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