Okan Buruk: Helal olsun dedirttik

Buruk, "Oyun olarak, istek olarak, maç aksiyonları değerlendirdiğimizde yaptıklarımızı çok değerli buluyorum. Dünyada bu maç izlendi. Ben böyle bir maç izlesem mutlu olurdum. Bu oyun bize kalan 4 maçta goller ve puanlar getirebilir desek de mağlup olmak bizi üzüyor. Oyunda üstünlük kurmak, bu kadar çok şut atabilmek önemli. Gol atacağımıza, kazanacağımıza biraz daha fazla inansak kazanabilirdik. Herkesin 'Helal olsun' dediği bir Başakşehir vardı. Herkese karşı bu oyunu oynamaya çalışacağız. Kalan 4 maçı kazanmaya adayız. Oynarken rakiplerimizi de tanıyoruz. Belki ikinci maçlar puan olarak bizleri daha da umutlandıracaktır" dedi.