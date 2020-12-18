Okan Buruk: Hedefimiz diğer takımları yakalamak





Buruk, markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020"de (Marka ve Spor Zirvesi) düzenlenen oturumdaki konuşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sezon başında başlayan çok yoğun maç programına girdik.. Dünyada bizim gibi şampiyon olmuş ve şampiyonluk yarışında olan birçok kulüp bu sezonki fikstürde zorlanıyor. Çok fazla tatil yapmadık ve hazırlanma şansımız olmadı. Şampiyonlar Ligi’nde 6 maç oynadık, bu da bizi en çok yoran organizasyonlardan biriydi. Tabii ki bunlar bahane değil. Ortada şu ana kadar yaşadığımız başarısızlık var. Bu hafta itibarıyla diğer takımlarla aynı fikstüre giriyoruz. Bundan sonra hedefimiz ligde onları yakalamak. Türkiye Kupası’nda da finale kadar gitmek." ifadelerini kullandı.

Ligde bu hafta bay geçip 14. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirten Buruk, o maça yönelik hazırlıklarının devam ettiğini aktardı.

Buruk, sakatlığını bulunan Alexandru Epureanu, Martin Skrtel ve Edin Visca’yı Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışacaklarını kaydetti.

"Genç hakem gelsin hata yapacaksa o yapsın."

Genç hakemlerin görev almasını desteklediğini anlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz genç hakem istiyoruz. Genç hakem gelsin hata yapacaksa o yapsın yani. Genç futbolcu için de onu söyleyebiliriz. VAR sonrasında hakemlerin işinin inanılmaz kolaylaştığını düşünüyorum. Bu şu anlama geliyor, futbolcu hata yapmış geri pas atmış rakip tutmuş golü atmış sen diyorsun ki futbolcuya bir daha geri pasını ver dikkatli şekilde. Teknik adam hata yapmış oyuncu değişikliğinde sen diyorsun ki bir gözden geçir. Yani hakemlerin işi bu kadar kolaylaştı. Şu anda hakem hatalarını konuşma lüksümüzün olduğunu düşünmüyorum ama bir şekilde bu hatalar devam ediyor. O zaman hata yapanın dışarda kalması gerekiyor. Alttan yeni hakemlerin gelmesi ve görev alması gerekiyor. 2-3 sene bir hakem başarılı olamıyorsa demekki olmayacak. Bunu zorlamanın bir anlamı yok."

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’ne direk katılamayacak olmasını yorumlayan Buruk, "Bunu bir senede yapmadık. Uzun senelerdir yaptık. Olumlu-olumsuz herkesin katkısı var. Biz geçen yıldan beri Başakşehir olarak hep bunun altını çizdik. Geçen sen çok yüksek puan topladık Avrupa’da kendi adıma baktığımda. Bu sene çok zor gruba düştük bir galibiyet alabildik ama ülke olarak bunu hedeflememiz lazım. Artık iş oraya gidiyorsa oturup ağlayacak halimiz yok. Ön eleme oynayacaksak o turları geçip Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz." şeklinde konuştu.

"Hem futbol hem kulüp hem ülke hem de insanlık adına bence çok önemli bir gece oldu."

Okan Buruk, İstanbul’da 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena’da gerçekleştirilen "Brand&Sport Summit 2020" organizasyonunda ise Paris Saint Germain’e (PSG) karşı deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörleri Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından aldıkları destekle ilgili konuştu.

"Sadece Başakşehir Kulübü olarak değil ülke olarak da bir arada durmanız önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Spor Bakanımızın verdikleri destek, ne olursa olsun yanınızdayız, hangi kararı alırsanız alın yanınızdayız demeleri çok önemli. Çok değerli." diyen Buruk, "Bunun yanında altını çizeceğim şeylerden birisi de tabii ki özellikle kulüp yapımızın içindeki organizasyonda bulunan CEO’muzun UEFA ile yakın ilişkisi. Mustafa Eröğüt’ün mesleki anlamda ne kadar başarılı olduğunun altını çizmek için söylüyorum. Hemen UEFA’daki yetkililerle iletişime geçti. Devamında UEFA’nın bize karşı teklifi geldi, maçı yarına alsak oynar mısınız diye. Bu da yönetimsel anlamdaki başarıyı ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Irkçılığa karşı duruş sergilediklerini belirten Buruk, şöyle devam etti:

"Doğaçlama olmuş, o anda olmuş yaşanmış bir şey. Hiçbir hesabımız hiçbir beklentimiz yoktu. Hem futbol hem kulüp hem ülke hem de insanlık adına bence çok önemli bir gece oldu. Futbol adına önemli bir gece oldu. Bundan sonra futbolun UEFA bazında, organizasyonlar bazında Başakşehir-PSG maçı öncesi ve sonrası diye ikiye ayırabileceğimiz bir gece oldu. Orada verdiğimiz tavır sergilediğimiz kararlılık buna yol açtı. Ülkemizin kulübümüzün imza attığı olay gerçekten önemli bir olaydı."

Sonraki gün yapılan karşılaşma öncesinde futbolcuların diz çökmesini yorumlayan Buruk, "Daha önceden gelen bir şeydi, kulüpler arasında konuşulmuş, UEFA ile de maç toplantısında konuşulmuş. Paris takımı iki takıma da tişörtleri yaptırdı. Bir yandan da Paris Saint Germain takımının duruşunun da altını çizmem gerekir. Bu olayı tek başımıza ortaya koymadık. Burada özellikle Neymar ve Mbappe gibi futbol adına iki güçlü ismin sergilediği tavır çok önemliydi. Sonra Paris Saint Germain Kulübünün başkanı da soyunma odamıza geldi." diyerek sözlerini tamamladı.

İSTANBUL (AA)